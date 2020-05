ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്ക രണ്ട് വനിതാ വിദ്യാര്‍ഥി നേതാക്കളെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിംജറാ തോഡ് എന്ന വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളായ നടാഷ നര്‍വാള്‍, ദേവാംഗന കലിത എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഫെബ്രുവരി 23ന് ഡല്‍ഹി ജാഫറാബാദ് മെട്രോ സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിസരത്ത് നടന്ന പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ബിജെപി നേതാവ് കപില്‍ മിശ്ര നടത്തിയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ച് നടത്തിയ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവര്‍ സമരം നടത്തിയത്. അറസ്റ്റിലായ ഇരുവരും ജെ.എന്‍.യു സര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ്.

അറസ്റ്റിലായ ഇവരെ ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ സ്‌പെഷ്യല്‍ സെല്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു. നേരത്തെ, കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാമിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മൂന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയാണ് പോലിസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. മീരാന്‍ ഹൈദര്‍, സഫൂറ സര്‍ഗാര്‍, ആസിഫ് ഇഖ്ബാല്‍ തന്‍ഹ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

