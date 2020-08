ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസിലെ കത്ത് വിവാദത്തിൽ ബി.ജെപി. ബന്ധമെന്ന ആരോപണം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ രാജിവയ്ക്കുമെന്ന മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ പ്രസ്താവനയെ പരിഹസിച്ച് എ.ഐ.എം.ഐ.എം നേതാവും എം.പിയുമായ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി. തനിക്കെതിരേ മുമ്പ് ബി.ജെ.പി. ബന്ധം ആരോപിച്ചയാളാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരേയും സമാനമായ ആരോപണമുയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കാവ്യനീതിയാണെന്നും ഒവൈസി ട്വീറ്ററിലൂടെ പരിഹസിച്ചു.

"കാവ്യനീതി

ഗുലാം നബി സാബ്... ഇതുതന്നെയാണ് നിങ്ങള്‍ എനിക്കെതിരെയും ആരോപിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും അതേ ആരോപണം. 45 വര്‍ഷത്തെ അടിമത്തം വേണ്ടിവന്നുവോ ഇതിന്? ജനേവു ധാരി(സവര്‍ണ) നേതൃത്വത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ ബി ടീമായി മുദ്ര കുത്തപ്പെടുമെന്ന് ഇതോടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിനോട് വിധേയത്വം പുലര്‍ത്തുന്നതിന്റെ വില മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു." - ഒവൈസി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

നേതൃമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗുലാം നബി ആസാദ് ഉൾപ്പെടെ 23 നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് എഴുതിയ കത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. കത്തെഴുതിയവർക്ക് പിന്നിൽ ബി.ജെ.പിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ആരോപിച്ച ബി.ജെ.പി ബന്ധം തെളിഞ്ഞാൽ രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഗുലാം നബി ആസാദ് പ്രതികരിച്ചത്.

Poetic Justice: @ghulamnazad GHULAM NABI sb u'd accused me of exactly this. Now you're accused of the same. 45 years of ghulami for this? Now it's proven that anyone opposing Janeudhari leadership will be branded B-Team I hope Muslims now know the high cost of loyalty to Congress https://t.co/cdodv5x7B4