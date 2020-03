ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് 19 ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 341 ആയി ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അവശ്യ സേവനങ്ങള്‍ മാത്രമനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കാന്‍ സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി.

കോവിഡ് 19 ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്യാഹിതങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതോ ആയ 75 ജില്ലകളില്‍ അവശ്യ സര്‍വീസുകള്‍ മാത്രം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇറക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളോട് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി ആവശ്യമെങ്കില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് മറ്റുജില്ലകളില്‍ കൂടി ഈ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താനാകും.

വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാര്‍ച്ച് 31 വരെയുള്ള എല്ലാ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകളും നിര്‍ത്തി. വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ജനതാ കര്‍ഫ്യൂവില്‍ രാജ്യം നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ്.

എന്നാല്‍ ശനിയാഴ്ച തന്നെ ഡല്‍ഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസ്, സരോജിനി നഗര്‍, മുംബൈയിലെ മറൈന്‍ ഡ്രൈവ്, ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ടെര്‍മിനസ് സ്റ്റേഷന്‍, കൊല്‍ക്കത്തയിലെ പുതിയ മാര്‍ക്കറ്റ് മേഖല തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ തിരക്കേറിയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വിജനമായിരുന്നു.

മെട്രോ സര്‍വീസുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പൊതുഗതാഗതങ്ങള്‍ താല്ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തലാക്കിയതുമുതല്‍ വീടുകളില്‍ നിന്ന് ആളുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയുന്നതിനായി അധിക പോലീസുകാരെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ വിന്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു. വീട്ടില്‍ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നവരോട് കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് തിരികെ വീട്ടിലെത്താനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പോലീസ് നല്‍കുന്നുണ്ട്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളുമായി പുറത്തിറങ്ങിയവരെ റോസാ പുഷ്പം നല്‍കി, സ്‌നേഹോപദേശം നല്‍കിയാണ് പോലീസുകാര്‍ വീടുകളിലേക്ക് മടക്കിയത്. കേരളത്തില്‍ വീടില്ലാത്ത തെരുവുകളില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കാനും പോലീസ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

