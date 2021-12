ന്യൂഡൽഹി: ക്രിസ്മസ് ആശംസകളറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ട്വിറ്ററിൽ കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ്മസ് ആശംസകളറിയിച്ചത്. സേവനത്തിനും കരുണയ്ക്കും എളിമയ്ക്കും ഊന്നല്‍ നല്‍കിയ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും ശ്രേഷ്ഠമായ പാഠങ്ങളും എല്ലാവരും ഓര്‍ക്കണമെന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ ട്വീറ്റ്.

എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ. സേവനത്തിനും കാരണ്യത്തിനും വിനയത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും ശ്രേഷ്ഠമായ പാഠങ്ങളും എല്ലാവരും ഓർക്കണം. എല്ലാവർക്കും ആയുരാരോഗ്യം നേരുന്നുവെന്നും സമൃദ്ധിയും ഐക്യവും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

Christmas greetings to everyone! We recall the life and noble teachings of Jesus Christ, which placed topmost emphasis on service, kindness and humility. May everyone be healthy and prosperous. May there be harmony all around.