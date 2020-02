ന്യൂഡല്‍ഹി: ട്രംപിന്റെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ അവശേഷിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതമോതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ട്വീറ്റ്. 'നാളെ അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ടാവും, അഹമ്മദാബാദില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ പരിപാടിയിലൂടെ...അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദര്‍ശനം നമുക്കഭിമാനമാണ്.' മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിനേയും യും ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ സ്വകാര്യ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിനേയും ടാഗ് ചെയ്താണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ്. ട്രംപിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയും മോദി ഷെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

India looks forward to welcoming @POTUS @realDonaldTrump.



It is an honour that he will be with us tomorrow, starting with the historic programme in Ahmedabad! https://t.co/fAVx9OUu1j