ന്യൂഡല്‍ഹി: മൂന്നാംഘട്ട അടച്ചിടല്‍ അവസാനിക്കാന്‍ ഒരാഴ്ച മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ, പ്രധാനമന്ത്രി നരന്ദ്രമോദിയും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഇന്ന് വൈകീട്ട് മൂന്നിന് ചര്‍ച്ച നടത്തും.

കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തിനുശേഷം അഞ്ചാംതവണയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും തമ്മില്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നത്. അടച്ചിടല്‍ നീട്ടുമോ അതോ പിന്‍വലിക്കുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയ്ക്കിടയിലാണു ചര്‍ച്ച. മാര്‍ച്ച് 24-ന് ആരംഭിച്ച അടച്ചിടലിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ഈ മാസം 17-നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്.

കോവിഡ്വ്യാപനം, നിലവിലുള്ള അടച്ചിടല്‍ നടപടികള്‍, ഓറഞ്ച്-ഗ്രീന്‍ മേഖലകളിലെ ഇളവുകള്‍, സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍, മറുനാടന്‍ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ മടങ്ങിവരവ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് തിങ്കളാഴ്ച ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്. രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായ ഹോട്‌സ്‌പോട്ടുകളില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നിലനിര്‍ത്താനും സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഓറഞ്ച്, ഗ്രീന്‍ മേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ നല്‍കാനും ചര്‍ച്ചയില്‍ നിര്‍ദേശമുയരും. സാമ്പത്തികപ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന സമീപനം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനുമുണ്ട്. ഈ ഇളവുകള്‍ രോഗവ്യാപനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടരുതെന്ന നിലപാടും കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കും.

മധ്യപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ഡല്‍ഹി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മാനിച്ചായിരിക്കും അടച്ചിടല്‍ കാര്യത്തില്‍ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം തീരുമാനമെടുക്കുക. മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിനു മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിമാരുമായും ഞായറാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

content highlights: PM To Meet Chief Ministers Today At 3 pm To Discuss Lockdown