ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഒളിമ്പിക്‌സ് സംഘത്തെ പ്രത്യേക അതിഥികളായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാവരേയും വ്യക്തിപരമായി കാണുമെന്നും സംസാരിക്കുമെന്നും വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ചെങ്കോട്ടയിലെ പരിപാടിക്ക് പുറമേ ഇന്ത്യന്‍ സംഘത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലേക്കും ക്ഷണിക്കും.

നേരത്തെ, ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം പേര്‍ ഒളിമ്പിക്‌സിന് യോഗ്യതനേടിയ കാര്യം മറ്റൊരു പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവേ പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നൂറ് വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തിനെതിരേ പോരാടുന്നതിന് ഇടയിലാണ് ഈ നേട്ടമെന്നത് മറക്കരുത്. പല ഇനങ്ങളിലും രാജ്യം ആദ്യമായാണ് യോഗ്യത നേടുന്നത്. യോഗ്യത നേടുക മാത്രമല്ല, മികച്ച മത്സരം കാഴ്ചവെച്ചെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കായിക താരങ്ങളെ ഓര്‍ത്ത് രാജ്യം അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് ഒളിമ്പിക്‌സ് ഹോക്കി സെമി ഫൈനലില്‍ പുരുഷന്മാര്‍ ബെല്‍ജിയത്തോട് തോല്‍വി വഴങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജയവും തോല്‍വിയും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും നമ്മുടെ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം ടോക്യോയില്‍ അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നല്‍കിയെന്നും അതാണ് പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: PM To Invite Olympics Contingent To Red Fort On Independence Day