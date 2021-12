മാണ്ഡി: ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ മാണ്ഡി ജില്ലയില്‍ 11,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നിര്‍വഹിച്ചു. ധൗല സിദ്ധ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും രേണുകാജി അണക്കെട്ട് പദ്ധതിയും ഉള്‍പ്പെടെ 11,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നിര്‍വഹിച്ചത്. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ജയറാം താക്കൂറും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

ചടങ്ങില്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരേ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉയര്‍ത്തിയത്. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ രണ്ട് തരം വികസന മാതൃകകളുണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. ഒന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കുമൊപ്പം, എല്ലാവരുടെയും വികസനം, എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം എന്നതാണ്. മറ്റൊന്നാകട്ടെ സ്വന്തം ലാഭം, കുടുംബത്തിന്റെ ലാഭം എന്നതും. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ ആദ്യ മാതൃകയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി വികസന പരിപാടികള്‍ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ നാല് വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതായി അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ പാര്‍ട്ടി നടത്തിയ ഇരട്ടി വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ കോവിഡിനെതിരെ പോരാടുകയും സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിലക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം എങ്ങനെ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു എന്നതില്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യം പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്‍ജത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും പൂര്‍ണ്ണമായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തുടര്‍ച്ചയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

