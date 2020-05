ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മന്‍ കി ബാത്തിലൂടെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. നാലാം ഘട്ട ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ അവസാനദിനത്തിലാണ് മോദി ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനെത്തുന്നത്.

കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ജൂണ്‍ 1 മുതല്‍ അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ചാവും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇന്ന് നടക്കുന്ന 65 ാമത്‌ മന്‍ കി ബാത്തിനുണ്ട്.

കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അണ്‍ലോക്ക് 1 ഘട്ടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇന്നലെ കേന്ദ്രആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് മേഖലകളില്‍ മാത്രം ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത അഞ്ച് ഘട്ടമായി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നത്.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പാവപ്പെട്ടവരേയും കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളേയും സഹായിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കഴിഞ്ഞ മന്‍ കി ബാത്ത്.

