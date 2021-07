ന്യൂഡല്‍ഹി: ദലൈ ലാമയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ദലൈലാമയുടെ 86-ാം ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. ദലൈലാമയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ആശംസകള്‍ അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങള്‍ നേരുകയും ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനാശംസ ചൈനയ്ക്കുളള സന്ദേശമായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

ചൈനയ്ക്ക് സന്ദേശം നല്‍കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം ദലൈലാമയെ നേരിട്ട് കാണമെന്ന് എ.ഐ.എം.ഐ.എംനേതാവ് അസാസുദ്ദീന്‍ ഒവൈസി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് കുറിച്ചു.

' വളരെ നല്ലത് സര്‍. ദലൈലാമയെ നേരിട്ട് കാണുകയായായിരുന്നെങ്കില്‍ അത് ചൈനക്ക് ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശം നല്‍കുമായിരുന്നു.' എന്നാണ് ഒവൈസി കുറിച്ചത്.

ഗാല്‍വന്‍ താഴ് വരയില്‍ ചൈനീസ് സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രധാനമന്ത്രി ദലൈലാമയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. 2019-ല്‍ സ്വകാര്യ പിറന്നാള്‍ ആശംസകളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അയച്ചത്.

തന്റെ പിന്‍ഗാമി ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നായിരിക്കുമെന്ന് 2019-ല്‍ ദലൈ ലാമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.തനിക്ക് ശേഷം ചൈന ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പിന്‍ഗാമിയെ വിശ്വാസികള്‍ അംഗീകരിച്ചേക്കില്ലെന്ന് 14-ാമത്തെ ദലൈലാമയായിരുന്ന അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ടിബറ്റില്‍ ചൈനയുടെ അധിനിവേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് 1959-ലാണ് ദലൈലാമ ഉള്‍പ്പടെയുളള സംഘം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തത്. ഇത് ചൈനയെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയിരുന്നു.

ടിബറ്റന്‍ ബുദ്ധമത വിശ്വാസികള്‍ തങ്ങളുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് കാണുന്നത് ദലൈലാമയെയാണ്. പിന്‍ഗാമി ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നായിരിക്കുമെന്ന ദലൈലാമയുടെ അവകാശവാദം ചൈന തളളിയിരുന്നു. അതിനുളള അധികാരം ചൈനയ്ക്കാണെന്നും ടിബറ്റന്‍ ബുദ്ധമത വിശ്വാസികള്‍ പിന്‍തുടരുന്ന പുനരവതാര ചടങ്ങുകളാണ് നടക്കുകയെന്നുമാണ് അന്ന് ചൈന അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

