ന്യൂഡല്‍ഹി: ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കര്‍ഷകരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെള്ളിയാഴ്ച ആശയ വിനിമയം നടത്തും. പി.എം കിസാന്‍ സമ്മാന്‍ നിധി (പി.എം - കിസാന്‍) യുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കൈമാറുന്ന ചടങ്ങും ഇതോടൊപ്പം നടക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

18,000 കോടി രൂപയാവും ഒമ്പത് കോടി കര്‍ഷകരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറുക. ഡിസംബര്‍ 25 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് വെര്‍ച്വലായി നടക്കുന്ന ചടങ്ങിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമുണ്ടാകും. 'പി.എം കിസാന്‍ സമ്മാന്‍ നിധിയുടെ അടുത്ത ഗഡു സാമ്പത്തിക സഹായം ഡിസംബര്‍ 25ന് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൈമാറും. 18,000 കോടി രൂപയാവും ഗുണഭോക്താക്കളായ ഒമ്പത് കോടി കര്‍ഷക കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറുക '- പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കര്‍ഷകരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചടങ്ങിനിടെ ആശയ വിനിമയം നടത്തും. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കുവേണ്ടി നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികള്‍, പി.എം കിസാന്‍ പദ്ധതി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കും. കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമറും ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിക്കുമെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതിനിടെ ഇപ്പോഴുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ വിവിധ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും ഇനിയും പലതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരുകയാണെന്നും കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍ പറഞ്ഞു. കൂടുതല്‍ പരിഷ്‌കരണ നടപടികള്‍ ഭാവിയില്‍ കൊണ്ടിവരികതന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടെ കൂടുതല്‍ കര്‍ഷകരെ കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പദ്ധതിയുടെ പരിധിയില്‍ കൊണ്ടുവന്നതിന് ബാങ്കുകളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ഒരു കോടി കര്‍ഷകരെയാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് ബാങ്കുകള്‍ കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പദ്ധതിയുടെ പരിധിയില്‍ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസത്തിനിടെ ഒരു ലക്ഷം കോടിരൂപ കൈമാറിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളും മികച്ച വിലയും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെയും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം മുടക്കമില്ലാതെ നടന്നുവെന്നും കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

