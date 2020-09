ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചർച്ച നടത്തും. സെപ്റ്റംബര്‍ 24നാണ് ഉന്നതതല വിര്‍ച്വല്‍ മീറ്റിങ് നടക്കുക.

മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കര്‍ണാടക, ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, പഞ്ചാബ്, ഡല്‍ഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരുമാണ് യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുക.

സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചും മുന്നൊരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് യോഗം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ 63% കോവിഡ് കേസുകളും മേല്‍പ്പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും പത്രക്കുറിപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

