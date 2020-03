ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക് ഡൗണ്‍കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ മാനസ്സിക പിരിമുറക്കം അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മനഃസമ്മര്‍ദ്ദം കുറയ്ക്കാന്‍ യോഗാസന മുറയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തന്റെ യോഗാസന വീഡിയോ മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. യോഗ നിദ്ര എന്ന യോഗാസനമാണ് മോദി ഇത്തവണ പൗരന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ താന്‍ യോഗനിദ്ര പരിശീലിക്കാറുണ്ടെന്ന് മോദി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. യോഗനിദ്ര ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്വാസ്ഥ്യത്തെ വര്‍ധിപ്പിക്കും. മനസിനെ ശാന്തമാക്കുകയും സമ്മര്‍ദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

Whenever I get time, I practice Yoga Nidra once or twice a week.



It furthers overall well-being, relaxes the mind, reduces stress and anxiety. You will find many videos of Yoga Nidra on the net. I’m sharing a video each in English and Hindi. https://t.co/oLCz3Idnro