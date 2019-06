ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി രണ്ട് പുതിയ മന്ത്രിസഭാ സമിതികള്‍ രൂപവത്കരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ് മോദി. രണ്ടു സമിതികളുടെയും ചെയര്‍മാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ്‌. ബുധനാഴ്ചയാണ് കമ്മറ്റികള്‍ രൂപവത്കരിച്ചത്.

നിക്ഷേപവും വളര്‍ച്ചയും വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന മന്ത്രിസഭാ സമിതിയില്‍ അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. മോദിയെ കൂടാതെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ധനമന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍, ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പുമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി, റെയില്‍വേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ എന്നിവരാണ് ഈ കമ്മറ്റിയിലെ അംഗങ്ങള്‍.

തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കലും നൈപുണ്യ വികസനവും ലക്ഷ്യമിടുന്ന മന്ത്രിസഭാ സമിതിയില്‍ പത്ത് അംഗങ്ങളുണ്ട്. അമിത് ഷാ, നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍, പീയുഷ് ഗോയല്‍, കാര്‍ഷിക-ഗ്രാമവികസന-പഞ്ചായത്തീ രാജ് വകുപ്പുമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍, മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പുമന്ത്രി രമേഷ് പൊഖ്രിയാല്‍, പെട്രോളിയം-പ്രകൃതി വാതക വകുപ്പു മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍, നൈപുണ്യ-സംരംഭക വകുപ്പുമന്ത്രി മഹേന്ദ്രനാഥ് പാണ്ഡെ, തൊഴില്‍ വകുപ്പു സഹമന്ത്രി സന്തോഷ് കുമാര്‍ ഗാങ്‌വര്‍, ഭവന-നഗരകാര്യ വകുപ്പുമന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി എന്നവരാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൂടാതെയുള്ള അംഗങ്ങള്‍.

രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാരിന് ഏറെ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്ന രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും. നാഷണല്‍ സാമ്പിള്‍ സര്‍വേ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ(എന്‍ എസ് എസ് ഒ) പ്രകാരം 2018-19ന്റെ അവസാന പാദത്തില്‍ ജി ഡി പി 5.8 ആയി കുറഞ്ഞിരുന്നു. 7.2 ശതമാനം ജി ഡി പിയായിരുന്നു 2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ 6.8 ശതമാനം മാത്രമേ നേടാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളു.

നാല്‍പ്പത്തഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന തൊഴില്ലായ്മ നിരക്കാണ് രാജ്യത്തുള്ളതെന്ന പീരിയോഡിക് ലേബര്‍ ഫോഴ്‌സ് സര്‍വേ ഫലം(ജൂലായ് 2017-ജൂലായ് 2018) സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

content highlights: pm modi sets up two new cabinet committees to spur economic growth and employment