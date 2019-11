ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്ത ട്വീറ്റ്, ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന് ആശംസകളറിയിച്ച അതേ വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച്. നവംബര്‍ 23-ന് ബിജെപി നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസും എന്‍സിപി നേതാവ് അജിത് പവാറും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഇരുവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുള്ള ട്വീറ്റിലെ അതേ വാക്കുകളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തവണയും ആവര്‍ത്തിച്ചത്.

'മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിനും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അജിത് പവാറിനും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഇരുവരും ഏറെ ശുഷ്‌കാന്തിയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്' എന്നായിരുന്നു നവംബര്‍ 23-ലെ മോദിയുടെ ട്വീറ്റ്.

Congratulations to @Dev_Fadnavis Ji and @AjitPawarSpeaks Ji on taking oath as the CM and Deputy CM of Maharashtra respectively. I am confident they will work diligently for the bright future of Maharashtra. — Narendra Modi (@narendramodi) November 23, 2019

വ്യാഴാഴ്ച ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോഴും മോദി ഇതേ വാചകങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ആവര്‍ത്തിച്ചത്. പേര് മാറ്റിയെന്ന് മാത്രം. ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ അഭിനന്ദിച്ചുള്ള മോദിയുടെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ-

'മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഉദ്ധവ് താക്കറെജിയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഏറെ ശുഷ്‌കാന്തിയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്'.

Congratulations to Uddhav Thackeray Ji on taking oath as the CM of Maharashtra. I am confident he will work diligently for the bright future of Maharashtra. @OfficeofUT — Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2019

ശിവസേന-എന്‍സിപി-കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യം സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങവെ, നവംബര്‍ 23-ന് ഏറെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസും അജിത് പവാറും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. പെട്ടെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പിന്‍വലിക്കുകയും ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഇരുവരും രാജ്ഭവനിലെത്തി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് അവസാനിച്ച് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇരുവരെയും അഭിനന്ദിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

തുടര്‍ന്ന് നവംബര്‍ 27-ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് മുമ്പ് വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനു ശ്രമിക്കാതെ ഇരുവരും നവംബര്‍ 26 ന് രാജിവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: pm narendra modi repeats words in latest tweet for congratulate uddhav thackeray which used for congratulate fadnavis