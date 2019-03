ന്യൂഡല്‍ഹി: അമേഠിയിലെ കലാഷ്‌നിക്കോവ് റൈഫിള്‍ യൂണിറ്റില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന എ.കെ 203 റൈഫിളുകള്‍ ഭീകരാവാദികളെ നേരിടുന്നതില്‍ സൈന്യത്തിന് കരുത്ത് പകരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആധുനിക തോക്കുകളിലൊന്നായ എ.കെ 203 ഇന്ത്യയും റഷ്യയും സംയുക്തമായാവും നിര്‍മ്മിക്കുകയെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലമായ അമേഠിയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അമേഠിയിലെ സംരംഭം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ സാധിച്ചതിന് റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാദിമിര്‍ പുതിനോടുള്ള നന്ദി അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. റൈഫിള്‍ യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിക്കെതിരെ വിമര്‍ശം ഉന്നയിക്കാനും അദ്ദേഹം മറന്നില്ല.

2007 ലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ഈ ഫാക്ടറിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2010 ല്‍ ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. എന്നാല്‍, എന്ത് ആയുധം നിര്‍മ്മിക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ അന്നത്തെ സര്‍ക്കാരിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

വോട്ട് ലഭിച്ചശേഷം ജനങ്ങളെ മറക്കുകയെന്നത് ചിലരുടെ ശീലമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവര്‍ അങ്ങനെതന്നെ തുടരണമെന്നാണ് ചിലര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ മാത്രമെ ഗരീബി ഹഠാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം തലമുറകളോളം മുഴക്കാനാവൂ. പാവപ്പെട്ടവരെ ശാക്തീകരിക്കാനും ദാരിദ്രം ഇല്ലാതാക്കാനുമാണ് ഞങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭാവിയില്‍ അമേഠി സന്ദര്‍ശിച്ച നേതാക്കളുടെ പേരിലാവില്ല, ഇവിടെ നടന്ന വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പേരിലാവും പ്രദേശം അറിയപ്പെടുകയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi in Amethi: Kuch log duniya mein ghomte-ghoomte batate hain 'Made in Ujjain', 'Made in Jaipur', Made in Jaisalmer'...bhashan karte hain. Unke bhashan hi reh jate hain. Yeh Modi hai, ab 'Made in Amethi' AK-203 rifle hogi. pic.twitter.com/XeyzoY2U6f