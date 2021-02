ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യസഭയില്‍ കാലാവധി കഴിയുന്ന മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ഗുലാംനബി ആസാദിനുള്ള യാത്രയയപ്പിനിടെ വിതുമ്പി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

'പോസ്റ്റുകള്‍ വരുന്നു, ഉയര്‍ന്ന ഓഫീസ് വരുന്നു, അധികാരം വരുന്നു, ഇവ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഗുലാം നബി ആസാദ്ജിയില്‍ നിന്ന് പഠിക്കണം.ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കും,' പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.

മുന്‍ രാഷ്ട്രപതിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന പ്രണബ് മുഖര്‍ജിയേയും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗത്തില്‍ അനുസ്മരിച്ചു. ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ കശ്മീരില്‍ കുടുങ്ങിയപ്പോള്‍ ആസാദും പ്രണബ് മുഖര്‍ജിയും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ താന്‍ ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. 'ആ രാത്രി ഗുലാംനബി എന്നെ വിളിച്ചു...'പ്രസംഗത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി വിതുമ്പി.

മോദി ഗുജറാത്തിലേയും ഗുലാംനബി ആസാദ് ജമ്മുകശ്മീരിന്റേയും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തെ സംഭവം ഓര്‍ത്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വികാരാധീതനായത്.

ഗുലാംനബി ആസാദ് കശ്മീരില്‍ കുടുങ്ങിയ ഗുജറാത്തികളെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെ പരിഗണിച്ചു. അധികാരം വരും പോകും. എന്നാല്‍ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ്...മോദി ഗുലാംനബി ആസാദിനെ അഭിവാദനം ചെയ്തു. തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ സുഹൃത്താണ് ഗുലാംനബി എന്ന് പറഞ്ഞ മോദി അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുക വളരെ പ്രയാസകരമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

'വര്‍ഷങ്ങളായി ഗുലാം നബി ആസാദിനെ അറിയാം. ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്നു. ഞാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഞങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ആശയവിനിമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആസാദ് സാഹബ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ആയിരുന്നപ്പോള്‍. പലര്‍ക്കും അറിയാത്ത ഒരു അഭിനിവേശം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പൂന്തോട്ടപരിപാലനം, പ്രധാനമന്ത്രി പാര്‍ലമെന്റില്‍ പങ്കുവെച്ചു.

