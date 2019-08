ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരില്‍ പുതിയ യുഗം ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന അനുച്ഛേദം 370 ലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ റദ്ദാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

കശ്മീരില്‍ നടപ്പാക്കിയത് ചരിത്രപരമായ തീരുമാനമാണ്. ഇത് സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായ് പട്ടേല്‍ കണ്ട സ്വപ്നമായിരുന്നു. ശ്യാംപ്രസാദ് മുഖര്‍ജിയുടെയും വാജ്‌പേയുടെയും സ്വപ്നമായിരുന്നു. കശ്മീരിന്റെ വികസനത്തിന് 370-ാം അനുച്ഛേദം ഒരു തടസമായിരുന്നു. കശ്മീരില്‍ ഇതുവരെ വികസനം എത്തിയില്ല.

370-ാം അനുച്ഛേദം ജമ്മുകശ്മീരില്‍ തീവ്രവാദത്തിനും അഴിമതിക്കും കാരണമായി. കശ്മീരിലേയും ലഡാക്കിലേയും ജനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. 370-ാം വകുപ്പ് കൊണ്ട് ജനങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായ നേട്ടമെന്തെന്ന് ആര്‍ക്കെങ്കിലും പറയാന്‍ കഴിയുമോ ?

