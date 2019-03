ന്യൂഡല്‍ഹി : ഒരു സുപ്രധാന സന്ദേശം അറിയിക്കാനുണ്ടെന്നും രാവിലെ 11.45 നും 12 മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അറിയിപ്പ്.

ജനങ്ങള്‍ ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളും റേഡിയോയും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള മന്ത്രിതല സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും അഭിസംബോധന.

मेरे प्यारे देशवासियों,



आज सवेरे लगभग 11.45 - 12.00 बजे मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आप के बीच आऊँगा।



I would be addressing the nation at around 11:45 AM - 12.00 noon with an important message.



Do watch the address on television, radio or social media.