കിഗാലി: ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായ റുവാണ്ട സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗ്രാമീണര്‍ക്ക് 200 പശുക്കളെ നല്‍കി. റുവാണ്ടയിലെ റുവേരു ഗ്രാമത്തിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്കാണ് സമ്മാനമായി മോദി പശുക്കളെ നല്‍കിയത്. റുവാണ്ടന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഗ്രാമീണര്‍ക്കായുള്ള 'ഗിരിങ്ക' എന്ന പദ്ധതിയിലേക്കാണ് മോദിയുടെ സംഭാവന.

പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഓരോ പശുക്കളെ വീതം നല്‍കുന്നതാണ് ഗിരിങ്ക പദ്ധതി. ഇത്തരത്തില്‍ നല്‍കുന്ന പശുവിന്റെ ആദ്യ കിടാവിനെ കര്‍ഷകന്‍ തന്റെ അയല്‍വാസിക്ക് നല്‍കണം. റുവാണ്ടന്‍ പ്രസിഡന്റ് പോള്‍ കഗാമെയുടെ പ്രത്യേക പദ്ധതിയാണിത്. റുവാണ്ടയില്‍നിന്നുതന്നെ വാങ്ങിയ പശുക്കളെയാണ് മോദി പദ്ധതിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത്. റുവാണ്ട സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ഗ്രാമീണര്‍ക്ക് 200 പശുക്കളെ നല്‍കുമെന്ന് നേരത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

1994ല്‍ റുവാണ്ടയിലുണ്ടായ കൂട്ടക്കൊലയില്‍ മരണമടഞ്ഞവരുടെ കിഗാലിയിലെ സ്മാരകത്തിലും മോദി സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. റുവാണ്ടയില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോദി. രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മോദി റുവാണ്ടയിലെത്തിയത്.

Got a glimpse of rural life in Rwanda during the memorable visit to Rweru Model Village.



I thank President @PaulKagame for accompanying me. Gifted 200 cows to villagers who do not yet own one, as a part of the Rwandan Government's Girinka Programme. pic.twitter.com/ZVxTCWnYJM