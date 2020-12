ചെന്നൈ: എഴുപതാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന രജനികാന്തിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തോടെ ജീവിതം നയിക്കാനാകട്ടെയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആശംസിച്ചു.

Dear @rajinikanth Ji, wishing you a Happy Birthday! May you lead a long and healthy life.