ന്യൂഡല്‍ഹി:രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിര്‍ണായക യോഗം വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11.30 നാണ് യോഗം. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് 2,73,810 കോവിഡ് കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ചാംദിവസമാണ് കോവിഡ് രണ്ടാംതരംഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കേസുകള്‍ രണ്ടുലക്ഷം കടക്കുന്നത്.

രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 150,61,919 പേര്ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ 1,619 പേര്‍ അസുഖ ബാധിതരായി മരിച്ചു. 1,78,769 പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിതരായി മരിച്ചത്.

Content Highlights: PM Modi will chair a crucial meeting to discuss covid situation in country at 11.30 AM