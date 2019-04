ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒരു ദിവസം കശ്മീരിന് മാത്രമായി പ്രത്യേകം പ്രധാനമന്ത്രിയും ഗവര്‍ണറും ഉണ്ടാകുമെന്ന ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയും നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് ഒമര്‍ അബ്ദുല്ലയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രംഗത്ത്.

'അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പഴയകാലത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും, 1953 ന് മുന്‍പുള്ള സ്ഥിതി കശ്മീരില്‍ വീണ്ടും തിരികെ വരുമെന്നുമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ടാകും. കശ്മീരിന് മാത്രമായി മറ്റൊരു പ്രത്യേക പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ടാകും എന്നാണ്.'- ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയുടെ പേര് പരാമര്‍ശിക്കാതെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിമര്‍ശനം.

സഖ്യകക്ഷിയായ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്തവാനക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് തീര്‍ച്ചയായും മറുപടി പറയണമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജമ്മു കാശ്മീരില്‍ നിന്നുള്ള ഏഴ് സീറ്റുകളില്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സുമായുള്ള സഖ്യത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്.

തെക്കന്‍ കശ്മീരിലെ ബന്ദിപൂരില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെയാണ് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവന. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 35 എ റദ്ദാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ ജമ്മു കശ്മീരിന് മാത്രമായി പ്രത്യേകം പ്രധാനമന്ത്രി(വസീറെ അസം)യും ഗവര്‍ണ(സദറെ റിയാസത്ത്)റും തിരിച്ചുകിട്ടുമെന്ന് തീര്‍ച്ചയായും അറിയണം. കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ചേര്‍ന്നത് ചില നിബന്ധനകള്‍ വെച്ചാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നു വിഭിന്നമാണ് കശ്മീരിന്റെ സ്ഥിതി. സ്വന്തമായുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയും ഭരണഘടനയും കശ്മീര്‍ പാലിക്കുമെന്നും നിബന്ധനയുണ്ട്. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 35 പുതുക്കുകയാണെങ്കില്‍ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ചര്‍ച്ച നടത്തേണ്ടി വരുമെന്നുമായിരുന്നു ഒമര്‍ അബ്ദുല്ലയുടെ പ്രസ്താവന.

അതേസമയം, തന്റെ പ്രസ്താവനയില്‍നിന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് സഖ്യകക്ഷിയായ കോണ്‍ഗ്രസും പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും വിട്ടുനില്‍ക്കണമെന്നും ഒമര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 35 റദ്ദാക്കണമെന്ന് ബി.ജെ.പി. ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കശ്മീരിലെ ഒരു പാര്‍ട്ടിയും ഇതിനോടു യോജിച്ചിരുന്നില്ല. ഈയിടെ നടന്ന പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതിന്റെ പേരില്‍ മിക്ക പാര്‍ട്ടികളും ബഹിഷ്‌കരിച്ചിരുന്നു.

