ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്സവകാലത്ത് കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചും ശുചിത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഓര്‍മിപ്പിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. റേഡിയോ പ്രഭാഷണ പരിപാടി മന്‍ കി ബാത്തിന്റെ 81-ാം അധ്യായത്തിലാണ് മോദിയുടെ പരാമര്‍ശം.

'Bapu' (Mahatma Gandhi) was a proponent of cleanliness, he made cleanliness a mass movement and associated it with the dream of independence: PM Narendra Modi on Mann Ki Baat pic.twitter.com/tIRiVRfVIX

ഉത്സവങ്ങള്‍ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡിന് എതിരായ പോരാട്ടം നമുക്ക് തുടര്‍ന്നേ മതിയാകൂ. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ വാക്‌സിനേഷനില്‍ റെക്കോഡ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഉള്‍പ്പെടെ 'ടീം ഇന്ത്യ' ഓരോ ദിവസവും പുതിയ റെക്കോഡുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ആരും 'സുരക്ഷാ ചക്ര' ഉപേക്ഷിക്കരുത്. പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കണം- മോദി പറഞ്ഞു.

Festivals are approaching, we've to continue our fight with COVID.'Team India' is making new records every day, including vaccination which has made records internationally... No one should be devoid of this 'Suraksha Chakra', protocols should be followed: PM Modi on Mann ki Baat pic.twitter.com/jcHUMiR9nF