ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ പൗരന്മാര്‍ക്കായി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതു മണിക്ക് വീഡിയോ സന്ദേശം നല്‍കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അറിയിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ്‌ ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചത്.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് ലോക്ക്‌ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഒമ്പതു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് വീഡിയോ സന്ദേശവുമായി താനെത്തുന്ന കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

At 9 AM tomorrow morning, I’ll share a small video message with my fellow Indians.



कल सुबह 9 बजे देशवासियों के साथ मैं एक वीडियो संदेश साझा करूंगा। — Narendra Modi (@narendramodi) April 2, 2020

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദേശമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടുതവണ മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യ അഭിസംബോധനയില്‍ ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ ആഹ്വാനവും രണ്ടാംതവണ രാജ്യത്ത് സമ്പൂര്‍ണ ലോക് ഡൗണും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ച എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നടത്തിയിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണില്‍നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏപ്രില്‍ 14 ന് അവസാനിക്കും.

വ്യാഴാഴ്ച രാജ്യത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1965 ആയി. മരണസംഖ്യ 50 ആയി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് ആകെ രോഗബാധിതരായവരുടെ എണ്ണം പത്തു ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്.

