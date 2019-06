ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒരു രാജ്യം, ഒറ്റത്തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന വിഷയത്തില്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രത്യേക സമിതിക്ക് രൂപംനല്‍കും. പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത വിവിധ പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്മാരുടെ യോഗത്തിനുശേഷം പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം.

യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത മിക്ക പാര്‍ട്ടികളും ആശയത്തെ പിന്തുണച്ചുവെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. ആശയം നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സി.പി.എമ്മിനും സി.പി.ഐയ്ക്കും വ്യത്യസ്ത നിലപാടാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ അവരും ആശയത്തെ എതിര്‍ത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീന്‍ പട്‌നായിക് ആശയത്തെ പൂര്‍ണമായും പിന്തുണച്ചു. അടിക്കടി വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തെയും സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ബി.ജെ.ഡി അധ്യക്ഷന്‍ കൂടിയായ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Photo - PTI

പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളൊന്നും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തില്ല. യോഗത്തിന് എത്തില്ലെന്ന് പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി കഴിഞ്ഞ ദിവസംതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത സംബന്ധിച്ച യോഗമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കേണ്ടതെന്ന് ബിഎസ്പി അധ്യക്ഷ മായാവതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 40 പാര്‍ട്ടികളുടെ അധ്യക്ഷന്മാരെയാണ് യോഗത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ 21 പാര്‍ട്ട് അധ്യക്ഷന്മാര്‍ മാത്രമാണ് യോഗത്തിന് എത്തിയത്. മൂന്ന് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്മാര്‍ അസൗകര്യം അറിയിച്ചു.

Content highlights: One nation, One election, PM to form committee