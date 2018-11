ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താന്‍ ആതിഥ്യം അരുളുന്ന സാര്‍ക്ക് ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചേക്കും. പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വാക്താവാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

2016-ല്‍ പാകിസ്താനില്‍ നടന്ന സാര്‍ക് ഉച്ചകോടി ഇന്ത്യ ബഹിഷ്‌കരിച്ചിരുന്നു. ഭീകരാക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് അറുതി വരുത്താന്‍ തയ്യാറാകാത്ത പാക് നിലപാടില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടി ബഹിഷ്‌കരിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ അഫ്ഗാനിസ്താന്‍, ഭൂട്ടാന്‍, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും പിന്മാറിയിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ പാകിസ്താന്‍ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചേക്കുമെന്ന വിവരം പാക് പത്രമായ ഡോണിനെ ഉദ്ധരിച്ച് എ.എന്‍.എ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ നയതന്ത്രങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളേയും ആഗ്രഹങ്ങളേയും പരിഗണിച്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ നയങ്ങളെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മോദിയെ പാകിസ്താന്‍ ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന കാര്യം പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വാക്താവ് ഡോ.മുഹമ്മദ് ഫൈസല്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഇന്ത്യ ഒരുപടി മുന്നോട്ടുവച്ചാല്‍ പാകിസ്താന്‍ രണ്ടുപടി മുന്നോട്ടുവെക്കുമെന്ന് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ നേരത്തെതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യവും പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

2014-ല്‍ നേപ്പാളില്‍ നടന്ന സാര്‍ക് ഉച്ചകോടിയില്‍ മോദി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇന്ത്യ, പാകിസ്താന്‍, മാലദ്വീപ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ഭൂട്ടാന്‍, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക എന്നിവയാണ് സാര്‍ക്ക് അംഗരാജ്യങ്ങള്‍.

