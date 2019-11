ന്യൂഡല്‍ഹി: അയോധ്യ കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതിനുശേഷം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ച ക്ഷമയേയും സംയമനത്തെയും പക്വതയേയും പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യതാത്പര്യത്തെക്കാള്‍ വലുതായി മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണമെന്ന് 'മന്‍ കി ബാത്ത്' റേഡിയോ പരിപാടിയുടെ 59-ാം പതിപ്പില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചരിത്ര വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇതോടെ പുതിയ പാതയില്‍ മുന്നേറാന്‍ രാജ്യത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. സമാധാനത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും പാതയില്‍ രാജ്യത്തിന് മുന്നേറാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. രാജ്യതാത്പര്യമാണ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി സുപ്രധാന വിധി പ്രസ്താവിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ ഒരിക്കല്‍കൂടി തെളിയിച്ചു. സമാധാനവും ഐക്യവും സൗമനസ്യവുമാണ് രാജ്യത്തിന് വലുതെന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടു.

തുറന്ന മനസോടെയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ ജനം സ്വാഗതം ചെയ്തത്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട നിയമയുദ്ധം അവസാനിച്ചതിനൊപ്പം രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള ബഹുമാനം രാജ്യത്ത് വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലെ നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്ര വിധിയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അയോധ്യ വിഷയത്തില്‍ ജനങ്ങളും പൊതു സമൂഹവും സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളും സമാധാനവും ഐക്യവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മുന്‍പത്തെ മന്‍ കി ബാത്ത് പരിപാടിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: PM Modi thanks people for showing maturity after Ayodhya verdict