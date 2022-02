ഹൈദാരാബാദ്: ഹൈദരാബാദിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഇക്രിസാറ്റ്) സന്ദര്‍ശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കാമ്പസിലൂടെ നടന്ന് കൃഷിയിടത്തില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് പറിച്ചെടുത്ത പയറുമണികള്‍ കഴിച്ച് രുചിയറിഞ്ഞു.

ഗവേഷണ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ 50-ാം വാര്‍ഷിക ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിടാന്‍ ശനിയാഴ്ചയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഹൈദരാബാദില്‍ എത്തിയത്.

ഇക്രിസാറ്റ് കാമ്പസിലെ ഫാമിലൂടെ നടന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടേയും ഗവേഷകരുടേയും ശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചു. പയര്‍ തോട്ടത്തില്‍ കറങ്ങി നടക്കുന്നതിനിടെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പയര്‍മണികള്‍ പറിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു.

കൃഷിയെ ആധുനികവത്കരിക്കുന്നതിനും ഈ മേഖലയിലെ നവീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ചില ശ്രമങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ഫാമിലെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇക്രിസാറ്റിലെ സസ്യസംരക്ഷണത്തിനുള്ള കാലവസ്ഥ വ്യതിയാന ഗവേഷണ സൗകര്യവും റാപ്പിഡ് ജനറേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ്‌മെന്റ് സൗകര്യവും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

'കാലാവസ്ഥ വെല്ലുവിളിയില്‍ നിന്ന് നമ്മുടെ കര്‍ഷകരെ സംരക്ഷിക്കാന്‍, 'അടിസ്ഥാനപരമായതിലേക്ക് മടങ്ങുക, ഭാവിയിലേക്ക് നടക്കുക' എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ സംയോജിപ്പിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ. രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള 80 ശതമാനത്തിലധികമുള്ള ചെറുകിട കര്‍ഷകരിലാണ് തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ. മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ദര്‍ശനം ഡിജിറ്റല്‍ കൃഷിയാണ്. 2022-23ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് പ്രകൃതി കൃഷിയിലും ഡിജിറ്റല്‍ കൃഷിയിലുമാണ് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്'.ചടങ്ങിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

