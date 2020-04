കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാള്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ മൂലമുള്ള വലിയ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം നേരിടുമ്പോഴും സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം തങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യമായി നല്‍കാനായെന്ന് മമതാ ബാനര്‍ജി. 35.10 ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് മാസത്തെ സാമൂഹിക പെന്‍ഷനായി നീക്കിവെക്കാനായെന്നും മമതാ പറഞ്ഞു.

"ഈ ലോക്ക്‌ ഡൗണ്‍ കാലത്ത് എത്രരൂപ നമുക്ക് നഷ്ടമായെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ. ആയിരക്കണക്കിന് കോടികള്‍ വരുമത്.നമുക്ക് യാതൊരു വരുമാനവുമില്ല. പക്ഷെ ഭീമമായ ചിലവുണ്ട്" , മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് മമത പറഞ്ഞു.

തങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാര്‍ മാത്രമാണ് മാസത്തെ ആദ്യ ദിനം മുഴുവന്‍ ശമ്പളവും സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കിയത്.. തങ്ങളെപ്പോലെ 50,000 കോടിരൂപ വായ്പതിരിച്ചടക്കാന്‍ ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരെ ട്രഷറികള്‍ കാലിയായി. ചിലര്‍ 40% ശമ്പളം മാത്രമേ നല്‍കിയുള്ളൂ. അക്കാര്യത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കഭിമാനമുണ്ടെന്നും മമത പറഞ്ഞു.

രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് വിളക്ക് തെളിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ മമത പറഞ്ഞതിതാണ്-" പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതാണ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാന്‍ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളതും. പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കത് ചെയ്യാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങളാണ്".

