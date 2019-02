മുംബൈ: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ ശിക്ഷ നല്‍കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലുള്ളവര്‍ എത്ര ഒളിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നും തിരിച്ചടിക്കായി സൈന്യത്തിന് പൂര്‍ണസ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ യാവാത്മലില്‍ വിവിധ വികസനപദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പുല്‍വാമയിലെ സംഭവത്തിനുശേഷം നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ദു:ഖത്തിലാണ്. നിങ്ങളുടെ അമര്‍ഷം എനിക്കും മനസിലാകും. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നുള്ള രണ്ടുപേരാണ് ആക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. അവരുടെ വീരമൃത്യു ഒരിക്കലും വെറുതെയാകില്ല- പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് തക്കതായ മറുപടി നല്‍കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസവും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഭീകരവാദത്തിനെതിരേ പോരാടാന്‍ സൈന്യത്തിന് പൂര്‍ണസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും സമയവും സൈന്യത്തിന് തീരുമാനിക്കാമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഉടമ്പടിയും നയവുമാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

