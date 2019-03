ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യസുരക്ഷയില്‍ ആരും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. രാഷ്ട്രീയനേട്ടത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ തളര്‍ത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിയില്‍ പറഞ്ഞു.

നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമര്‍ശിക്കുകയും എതിര്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തോളൂ. ഒരിക്കലും രാജ്യസുരക്ഷയെ എതിര്‍ക്കരുത്. റഫാല്‍ വിഷയത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം രാജ്യത്തിന് ദോഷകരമായെന്നും ഇന്ത്യയുടെ കൈവശം റഫാല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ തിരിച്ചടി കൂടുതല്‍ ശക്തമായേനെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യാടുഡേ കോണ്‍ക്ലേവില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഓരോ പട്ടാളക്കാരന്റെയും രക്തം നമുക്ക് അമൂല്യമാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിനും ഇന്ത്യയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാകില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി കണ്ട് ഭീകരവാദികള്‍ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ്-പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കാര്‍ഷിക കടങ്ങള്‍ എഴുതിതള്ളുന്നതിലൂടെ കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്ന് ഒരു സാമ്പികവിദഗ്ധനും അഭിപ്രായപ്പെടില്ലെന്നും എന്‍.ഡി.എ. സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലയളവില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ജി.ഡി.പിയില്‍ വന്‍ വളര്‍ച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

Content Highlights: pm modi speech in india today conclave and he says dont play politics over national security