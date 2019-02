ഗുണ്ടൂര്‍(ആന്ധ്രാപ്രദേശ്): തെലുങ്കുദേശം പാര്‍ട്ടിയെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെയും രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂരില്‍ പൊതുസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെതിരേ നരേന്ദ്രമോദി ആഞ്ഞടിച്ചത്.

ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും തെലുങ്കുദേശം പാര്‍ട്ടിയും ആന്ധ്രയെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണെന്നും പൊതുഖജനാവിലെ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് തെലുങ്കുദേശം പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രചരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതെന്നും മോദി ആരോപിച്ചു. ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ യാത്രകള്‍ക്കും പരിപാടികള്‍ക്കും പൊതുജനങ്ങളുടെ പണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പി. ഒരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരാണ് പണം മുടക്കാറ്. എന്നാല്‍ ടി.ഡി.പി. പൊതുഖജനാവിലെ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവരുടെ പ്രചരണപരിപാടികള്‍ നടത്തുന്നത്- മോദി പറഞ്ഞു.

ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ കൊള്ളയടി ജനങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തുപോലും പ്രശസ്തി നഷ്ടമാവുകയാണെന്നും മോദി പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു തന്നെക്കാള്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാവാണെന്ന് എപ്പോഴും അവകാശപ്പെടുന്നതെന്നറിയാമോ? അതെ, പുതിയ മുന്നണികള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിലും പിന്നില്‍നിന്ന് കുത്തുന്നതിലും അദ്ദേഹം തീര്‍ച്ചയായും മുതിര്‍ന്ന നേതാവാണ്. ഭാര്യാപിതാവായ മഹാനായ എന്‍.ടി.ആറിനെ പോലും അദ്ദേഹം പിന്നില്‍നിന്ന് കുത്തിയത് അതിന് തെളിവാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഗുണ്ടൂരില്‍ പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വിജയവാഡ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയോ മന്ത്രിമാരോ വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഗവര്‍ണറും ചേര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ സ്വീകരിച്ചത്. നേരത്തെ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഗുണ്ടൂരിലും വിജയവാഡയിലും പ്രതിഷേധ ബോര്‍ഡുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. മോദിക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്നും, മോദിയെ ഇനി തിരഞ്ഞെടുക്കില്ലെന്നും എഴുതിയിരുന്ന കൂറ്റന്‍ബോര്‍ഡുകളാണ് പാതയോരങ്ങളില്‍ സ്ഥാനംപിടിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ബി.ജെ.പി. പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

