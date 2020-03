ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച 21 ദിവസത്തെ സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ലെങ്കില്‍ 21 വര്‍ഷം പിറകിലേക്ക് രാജ്യത്തെ തള്ളിവിടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി.

അടുത്ത 21 ദിവസങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിന് ഏറെ നിര്‍ണായകമാണെന്നും ഓരോ പൗരന്റെയും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനാണ് കടുത്ത നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പറഞ്ഞു.

വീടുകളില്‍നിന്ന് ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീടുകളില്‍ തന്നെ കഴിയുക. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കല്‍ മാത്രമാണ് സുരക്ഷിതമായിരിക്കാനുള്ള ഏക പോംവഴി. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതനായ വ്യക്തിക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്നും അതിനാല്‍ മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവരും വീടുകളില്‍ കഴിയുന്നതാണ് സുരക്ഷിതമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: pm modi says next 21 days of lockdown are very important