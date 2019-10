ഗാന്ധിനഗര്‍: ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങള്‍ വെളിയിടവിസര്‍ജന വിമുക്തമായെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ ഗ്രാമങ്ങള്‍ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചെന്നും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150-ാം ജന്മവാര്‍ഷികത്തില്‍ സബര്‍മതിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങില്‍ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ശുചിമുറികള്‍ ഉറപ്പുവരുത്താനും ശുചിത്വം പാലിക്കാനും വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ച വളണ്ടിയര്‍മാരാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നില്‍. ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ ശുചിമുറികള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമായി. അത് നേരത്തെ വളരെ ശ്രമകരമായ കാര്യവും ചര്‍ച്ചകളിലെ സ്ഥിരം വിഷയവുമായിരുന്നു. ശുചിമുറി നിര്‍ബന്ധമാണെന്ന് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. അത് ബോളിവുഡില്‍ വരെ എത്തി. രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും ഇന്ത്യയെ വെളിയിടവിസര്‍ജന വിമുക്ത രാജ്യമാക്കാന്‍ വേണ്ടി സംഭാവനകള്‍ ചെയ്‌തെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ഏറ്റവുമധികം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് 70 മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഇത്രയും ശുചിമുറികള്‍ നിര്‍മിച്ചത് ലോകത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതിയിലൂടെ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവര്‍ക്ക് 75 ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം ഗാന്ധിദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതിക്ക് പിന്നാലെ പൊതുശുചിത്വവും ശുദ്ധജലവും ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ പദ്ധതികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ശുചിത്വവും പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണവും മൃഗസംരക്ഷണവും ഗാന്ധിജിക്ക് താത്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നത് ഈ മൂന്നുകാര്യങ്ങള്‍ക്കും വില്ലനാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

2022-ഓടെ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യയെ വിമുക്തമാക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് ഈ പ്രചാരണം വേഗത്തിലായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളില്‍ ടണ്‍കണക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങളാണ് രാജ്യത്താകമാനം ശേഖരിച്ചത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞുവരികയാണെങ്കിലും പൊതുജനപങ്കാളിത്തമില്ലാതെ ഈ ലക്ഷ്യം പൂര്‍ണമായും കൈവരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗ്രാമങ്ങളിലെ ശുചീകരണതൊഴിലാളികളും വിദ്യാര്‍ഥികളും പദ്മ പുരസ്‌കാര ജേതാക്കളും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രസംഗം.

