ഭില്‍വാര(രാജസ്ഥാന്‍): മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്നും കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. 'മുംബൈ ഭീകരാക്രമണവും അതിലെ കുറ്റവാളികളെയും ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ ഒരവസരത്തിനായി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരും. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഞാന്‍ ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു'- മോദി പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാനിലെ ഭില്‍വാരയില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഭീകരര്‍ക്കെതിരെ പോരാടി ജീവന്‍ ബലിയര്‍പ്പിച്ച സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മുന്നില്‍ രാജ്യം പ്രണാമം അര്‍പ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ ജീവന്‍ പൊലിഞ്ഞവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി അവര്‍ക്ക് നീതി നടപ്പാക്കുമെന്നും ഉറപ്പുനല്‍കി. രാജസ്ഥാനിലെ ഭില്‍വാരയില്‍ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിലും പൊതുസമ്മേളനത്തിലും വന്‍ ജനാവലിയാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഡിസംബര്‍ ഏഴിനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

