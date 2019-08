ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യാ വര്‍ധനവില്‍ ആശങ്കയറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. 73-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില്‍ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മോദി കുടുംബാസൂത്രണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിലെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങളോട് ഒരു ശരിയായ കുടുംബാസൂത്രണം നടപ്പാക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് കൂടുതല്‍ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ എല്ലാ രോഗങ്ങളില്‍നിന്നും അകല്‍ച്ച പാലിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജനസംഖ്യ വര്‍ധനവ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ ബോധവത്കരണവും ചര്‍ച്ചകളും ആവശ്യമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗത്തില്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.

രാജ്യത്ത് പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ദു:ഖത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നും ജീവന്‍ ബലിയര്‍പ്പിച്ച സ്വതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളെ അനുസ്മരിച്ചുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തില്‍ വിശദീകരിച്ചു. കശ്മീരിന് പ്രത്യേകാധികാരം നല്‍കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയതിലൂടെ സര്‍ദാര്‍ വല്ലാഭായ് പട്ടേലിന്റെ സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്കരിച്ചെന്നും ജമ്മുവിലെയും ലഡാക്കിലെയും ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചതിലൂടെ മുസ്ലീം സഹോദരിമാര്‍ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

