ന്യൂഡല്‍ഹി: വന്‍ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ പോലും കോവിഡിന് മുന്നില്‍ പതറിയപ്പോള്‍ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകളാല്‍ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നേതൃത്വം വഹിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജനസമ്മതി വര്‍ധിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കോവിഡിന് മുന്‍പ് മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ആയുധങ്ങളായി മാറിയ പല വിഷയങ്ങളും കോവിഡ് വന്നതോടെ ശ്രദ്ധയില്‍നിന്നു മാറിയെന്നാണ് വാര്‍ത്തകള്‍.

യു.എസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സര്‍വേ ഏജന്‍സികളായ മോണിങ് കണ്‍സള്‍ട്ടിന്റെ സര്‍വേ പ്രകാരം ജനുവരിയില്‍ 76 ശതമാനമായിരുന്ന മോദിയുടെ ജനപ്രീതി ഏപ്രിലില്‍ 83 ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചു. ഐഎഎന്‍എസ്- സീ വോട്ടര്‍ കോവിഡ് ട്രാക്കര്‍ സര്‍വേ പ്രകാരം മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍(മാര്‍ച്ച് 25-ഏപ്രില്‍ 21) 76.8 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നും 93.5 ശതമാനമായി കുതിച്ചുയര്‍ന്നു.

ഡല്‍ഹിയിലെ തെരുവുകളില്‍ ഉയര്‍ന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്‍, പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം, ഒരു ദശാബ്ദത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക തകര്‍ച്ച തുടങ്ങി നിരവധി പ്രതിസന്ധികള്‍ മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ആയുധങ്ങളായി മാറുകയും സര്‍ക്കാരിന്റെ മോടിക്ക് മങ്ങലേല്‍പ്പിക്കാനും തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിലാണ് മാര്‍ച്ച് ആദ്യത്തോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം ആരംഭിച്ചത്.

എന്നാല്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് മുന്‍നിരയിലേക്ക് മോദി നേരിട്ടിറങ്ങിതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ മാറിമാറിഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി അതിസമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോലും സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ലോകനേതാക്കളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് മോദി ഉയര്‍ന്നു, രാജ്യവ്യാപകമായി ഏര്‍പ്പെടുത്തി ലോക്ക്ഡൗണില്‍ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ നിശബ്ദമായി. മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേട് മൂലം ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക തകര്‍ത്തച്ചയെ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്ന പ്രതിപക്ഷം പോലും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ മാത്രം ശ്രദ്ധയൂന്നി.

അതേസമയം, കോടിക്കണക്കിന് ജനസമ്പത്തുള്ള രാജ്യത്ത് പരിശോധന നടത്തുന്നത് കുറവാണെങ്കിലും ഈ വിമര്‍ശനം മരണസംഖ്യയിലുള്ള കുറവിനാല്‍ മറയ്ക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും മോദിക്ക് ഈ ജനപ്രീതി നിലനിര്‍ത്തുന്നതും ഒരു ബാലികേറാമലയാണ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നഷ്ടമായി, ചെറുകിട വ്യാപാരികള്‍ ദുരിതപൂര്‍ണമായ തകര്‍ച്ചയില്‍ എത്തിനില്‍ക്കുന്നു. ഇത് വരുംദിവസങ്ങളിലെ വലിയ വിമര്‍ശനവും പ്രതിസന്ധിയുമായി മാറിയേക്കും.

എന്നാല്‍ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പിന്‍ബലവും പിന്തുണയുമുള്ള നേതാവ് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മുതലെടുക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണം വൈറസ് ബാധയാണെന്ന് വാദിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ലെന്ന് സൗത്ത് ഏഷ്യ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടര്‍ മിലന്‍ വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏതാണ്ട് മരവിച്ച അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ഏറെ പ്രകടമായി. അധികാരം കേന്ദ്രീകൃതമാക്കാന്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഈ അവസരത്തെ വിനിയോഗിച്ചുവെന്നും വൈഷ്ണവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Content Highlights; PM Modi's Popularity Soars For Being Front And Centre Of COVID-19 Effort