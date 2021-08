ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 വാക്‌സിനേഷന്‍ സാക്ഷ്യപത്രത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രവും സന്ദേശവും ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് പൊതുതാല്‍പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍. പ്രതിപക്ഷം രാജ്യസഭയില്‍ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. വാക്‌സിനേഷന്‍ സാക്ഷ്യപത്രത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനെതിരേ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിഷയം രാജ്യസഭയില്‍ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രവും സന്ദേശവും വാക്‌സിനേഷന്‍ സാക്ഷ്യപത്രത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് വാക്‌സിന്‍ എടുത്തതിനു ശേഷവും കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ പ്രാധാന്യം ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നതിനാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ഭാരതി പ്രവീണ്‍ പവാര്‍ രാജ്യസഭയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. പൊതുജന താല്‍പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് ഈ നടപടി. കോവിഡിനെ മറികടക്കാന്‍ ശക്തമായ പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ ആവശ്യമായ സാഹചര്യമാണിത്. ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം പരമാവധി കാര്യക്ഷമായി എത്തിക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാരിന്റെ ധാര്‍മികമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രാജ്യസഭാ എം.പി. കുമാര്‍ കെത്കറുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം. വാക്‌സിനേഷന്‍ സാക്ഷ്യപത്രത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് അത്യാവശ്യമാണോ എന്നും ഇത് നിര്‍ബന്ധമാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ആരുടേതാണെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. പോളിയോ, വസൂരി തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള വാക്‌സിനേഷന്‍ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് മുന്‍പ് ഏതെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിരുന്നോ എന്നും കുമാര്‍ കെത്കര്‍ ചോദിച്ചു.

കോവിന്‍ പോര്‍ട്ടലിലൂടെ നല്‍കുന്ന വാക്‌സിനേഷന്‍ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ രൂപകല്‍പന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം അനുസരിച്ചാണ് നിലവാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി മറുപടി നല്‍കി. കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച സന്ദശം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതനുസരിച്ചാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മുന്‍പ് ഏതെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരം നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി മറുപടി നല്‍കാന്‍ തയ്യാറായില്ല.

Content Highlights: PM Modi's Photo on Covid-19 Vaccination Certificates- Govt Explains Its Rationale and Need