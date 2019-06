ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് യോഗയിലെ ഒരോ ആസനങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോകളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ആദ്യപടിയായി ത്രികോണാസനത്തിന്റെ ആനിമേറ്റഡ് വീഡിയോയാണ് ബുധനാഴ്ച നരേന്ദ്ര മോദി ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഇന്ന് തടാസനത്തിന്റെ വീഡിയോയാണ് മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തടാസനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മറ്റ് പല ആസനങ്ങളും അനായാസം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെന്ന് മോദി ഇതോടൊപ്പം കുറിക്കുന്നു. ഈ ആസനത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതല്‍ അറിയുക എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Doing Tadasana properly would enable you to practice many other Asanas with ease.



Know more about this Asana and its benefits. #YogaDay2019 pic.twitter.com/YlhNhcRas8