ന്യൂഡല്‍ഹി: ചെങ്കോട്ടയില്‍ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗം ഗൂഗിളിലും യൂട്യൂബിലും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കം. പൊതു തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗം പരമാവധി ആളുകളിലെത്തിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ ഗൂഗിളും യൂട്യൂബുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്നത്.

ഇതിന് മുമ്പ് 2017 ജനുവരിയില്‍ യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണച്ചടങ്ങ് ഗൂഗിള്‍ തല്‍സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു.

ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതികത മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികള്‍ ഗൂഗിളിലും യൂട്യൂബിലും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് പ്രസാര്‍ ഭാരതി സി.ഇ.ഒ ശശി ശേഖര്‍ വെമ്പതി പറഞ്ഞു. ഓരോ വര്‍ഷവും ശരാശരി 15 മുതല്‍ 20 ലക്ഷം വരെ ആളുകളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികള്‍ തത്സമയം കാണാറുള്ളത്. പുതിയ നീക്കത്തോടെ ഇതില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രസാര്‍ ഭാരതി കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം 20 പ്രാദേശിക ഭാഷകളില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഓഗസ്റ്റ് 15ന് തന്നെ ദൂരദര്‍ശനില്‍ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.

