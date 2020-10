ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരേ രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഭരണം നടത്തുന്നതെന്ന് അവര്‍ ആരോപിച്ചു. ഗാന്ധിയുടെ നാമത്തില്‍ സത്യം ചെയ്യുന്നവര്‍ പ്രവര്‍ത്തികളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുന്നതായും അവര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

" ചില ആളുകള്‍ വികാരത്തിന്റെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെയും ഭയത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് സര്‍ക്കാരിനെ നയിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ശരിയായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുകയും വേണം" - അവര്‍ പറഞ്ഞു.

അരാജകത്വവും ക്രൂരതയും മോശമായ പെരുമാറ്റവുമാണ് എല്ലായിടത്തും. നിരപരാധികള്‍ക്ക് നേരെ അതിക്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുവെന്നും സമൂഹത്തില്‍ വിവേചനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സാധാരണക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കിയ എംഎന്‍ആര്‍ഇജിഎ, വിവരാവകാശ നിയമം പോലുള്ള നിയമങ്ങള്‍ കേന്ദ്രം ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തിയെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ആരോപിച്ചു. ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഗാന്ധി ചേത്‌ന റാലിയെ' ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവര്‍.

