ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്ന് സൊമാലിയന്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ വീട്ടു തടങ്കലില്‍ അകപ്പെട്ട മുസ്ലീം യുവതിക്ക് മോചനം. അഫ്രീന്‍ബീഗം എന്ന 31 കാരിയേയും ഇവരുടെ മൂന്ന് മക്കളേയുമാണ് വീട്ട് തടങ്കലില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത്.

ഹൈദരാബാദ് ബസ്രത് നഗര്‍ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയും മൂന്ന് മക്കളും കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലായിരുന്നു ഭര്‍ത്താവ് വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയത്‌. ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷന്‍ ഇടപെട്ട് ഇവരുടെ മോചനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിരുന്നെങ്കിലും സൊമാലിയന്‍ നിയമമനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ പിതാവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ മാതാവിന് കുട്ടികളുമൊത്ത് രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാന്‍ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടുകയും ഇവരെ തിരികെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്.

മാര്‍ച്ച് 28 നാണ് സൊമാലിയയിലെ മൊഗാദിഷുവില്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിച്ചത്‌. ഇന്ത്യക്ക് സൊമാലിയയില്‍ എംബസി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെയ്‌റോബിയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷനാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സൊമാലിയന്‍ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ നേതൃത്വം കൊടുത്തത്.

2013 ലായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയില്‍ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഹുസൈന്‍ ഡുവാലേ എന്ന യുവാവിനെ അഫ്രീന്‍ വിവാഹം ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ ഇയാളുടെ കുടുംബം സൊമാലിയയിലാണ്‌.

തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ അഫ്രീനും മൂന്ന് മക്കളുമായി കുടുംബത്തെ സന്ദര്‍ശിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂലൈ നാലിന് സൊമാലിയയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സൊമാലിയയിലെത്തിയ യുവതിയെ ഭര്‍ത്താവ് വീട്ടുതടങ്കിലാക്കുകയായിരുന്നു.

സൊമാലിയയിലെത്തിയ യുവതിയെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടാന്‍ കഴിയാതെ വരുകയായിരുന്നു. അഫ്രീന്റെ അയാല്‍ക്കാരിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇടക്കിടെ വാട്സ് ആപ്പ് കോളുകളിലൂടെയായിരുന്നു ബന്ധപ്പെട്ടത്.

തുടര്‍ന്ന് ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ ഓട്ടോ റിക്ഷാ ഡ്രൈവറായ അഫ്രീന്റെ പിതാവ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തെ സഹായമഭ്യര്‍ഥിച്ച് സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന്‌ ഇവിടുന്നാണ് അഫ്രീനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇടവിട്ട് ആഴ്ചകളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ബോംബ് ആക്രമണങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ യുവതിയെ രക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് യുവതിയേയും കുട്ടികളേയും തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിന് സൊമാലിയന്‍ നിയമം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടല്‍ നടത്തിയത്.

