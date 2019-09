വ്ളാദിവസ്‌തോക്: റഷ്യ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ നടന്ന ഫോട്ടോ സെഷനില്‍ തനിക്കായി പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ സോഫയിലിരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സോഫ മാറ്റിയിടാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട മോദി മറ്റുള്ളവര്‍ക്കൊപ്പം കസേരയിലിരുന്നാണ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തത്.

റെയില്‍വെ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയല്‍ സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചു. ഫോട്ടോ സെഷനിനായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സോഫയ്ക്ക് പകരം മോദി കസേര മതിയെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സോഫ മാറ്റുകയും പകരം കസേരിയിട്ട് നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

തനിക്കായി പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ സജ്ജീകരണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം കേസരയിലിരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലാളിത്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്ന് പിയൂഷ് ഗോയല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രണ്ടു ദിവസത്തെ റഷ്യന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തി.

Content Highlights: PM Modi refuses sofa, opts for chair at photo session in Vladivostok, Russia