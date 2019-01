അഹമ്മദാബാദ്: അംദവാദ് വ്യാപാരമേള സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഖാദി ആന്‍ഡ് വില്ലേജ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ബോര്‍ഡിന്റെ സ്റ്റാളില്‍നിന്ന് വാങ്ങിയത് തന്റെ സ്വന്തം സറ്റൈലിലുള്ള ജാക്കറ്റ്.

വൈബ്രന്റ് ഗുജറാത്ത് ഗ്ലോബല്‍ സമ്മിറ്റിന്റെ ഒന്‍പതാം എഡിഷനില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം അഹമ്മദാബാദിലെത്തിയത്. സമ്മിറ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് അംദവാദ് വ്യാപാരമേള സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

വ്യാപാരമേള സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജാക്കറ്റ് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ ഖാദിയുടെ സ്റ്റാളിലേക്ക് കയറി. തുടര്‍ന്ന് ജാക്കറ്റുകള്‍ പരിശോധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാന്‍ ജീവനക്കാര്‍ രംഗത്തെത്തി.

ഇഷ്ട ജാക്കറ്റ് തെരഞ്ഞെടുത്തശേഷം റുപേ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണം നല്‍കിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മടങ്ങിയത്. എ.എന്‍.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയാണ് ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi purchases jacket from Khadi & Village Industries Board stall at Amdavad Shopping Festival, in Ahmedabad, makes payment using his RuPay card. pic.twitter.com/TmDOxwmRi2