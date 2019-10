ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹാഗിബിസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജപ്പാന് ആവശ്യമായ സഹായം നല്‍കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ജപ്പാനില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയുടെ സഹായം ഉടനെത്തുമെന്നും ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ജപ്പാനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

India stands in solidarity with Japan at this difficult hour. Personnel of the Indian Navy, in Japan on a scheduled visit, will be happy to assist immediately. — Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2019

ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടമായവര്‍ക്കായി എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പേരിലും അനുശോചനം അറിയിക്കുക്കുന്നതായും മോദി ട്വീറ്റില്‍ അറിയിച്ചു. എന്റെ സുഹൃത്ത് ആബെ ഷിന്‍സേയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ എത്രയും വേഗത്തില്‍ ജപ്പാന്‍ ജനത ദുരിതത്തില്‍ നിന്ന് പൂര്‍വസ്ഥിയിലെത്തുമെന്നും മോദി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

I offer condolences on behalf of all Indians on the loss of life caused by super-typhoon #Hagibis in Japan. I wish early recovery from the damage and devastation caused by this natural calamity. — Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2019

ജപ്പാന് വേണ്ട സഹായം നല്‍കുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നാവിക സേനയും ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഹാഗിബിസ് ദുരിതബാധയില്‍ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള ജപ്പാന്റെ പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് എല്ല വിധ സഹായവും നാവിക സേന വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. നാവികസേനാക്കപ്പലുകളായ ഐഎന്‍എസ് സഹ്യാദ്രിയും ഐഎന്‍എസ് കില്‍താനും ജപ്പാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായും ട്വീറ്റിലുണ്ട്.

ഹാഗിബിസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലമുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിലും ചുഴലിക്കാറ്റിലും വ്യാപക നാശമാണ് ജപ്പാനില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 35 പേര്‍ക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും 17 പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നദികള്‍ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആയിരക്കണക്കിനാളുകള്‍ ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പുകളില്‍ അഭയം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

21 നദികളുടെ കരയിടിഞ്ഞതായും 48 ഓളം മണ്ണിടിച്ചില്‍ ഉണ്ടായതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്. 3,76,000 വീടുകളില്‍ വൈദ്യുതിബന്ധം തകരാറിലായിട്ടുണ്ട്. 27,000 ത്തോളം പ്രതിരോധസേനാംഗങ്ങള്‍ ദുരിതാശ്വാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി രംഗത്തുണ്ട്.

