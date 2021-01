ന്യൂഡല്‍ഹി: ട്വിറ്ററില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ പിന്തുടരുന്ന ഭരണകര്‍ത്താവായി ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഫോളോവേഴ്സുള്ള ഭരണാധികാരിയായ ട്രംപിന്റെ അക്കൌണ്ട് കാപ്പിറ്റോള്‍ ആക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തതലത്തില്‍ ട്വിറ്റര്‍ എന്നെന്നേക്കുമായി പൂട്ടിയതോടെയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ഒന്നാമതെത്തിയത്.

ട്രംപിന് 88.7 മില്ല്യണ്‍ ഫോളോവേഴ്‌സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് 64.7 മില്യണ്‍ ഫോളോവേഴ്‌സുണ്ട്. മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബരാക്ക് ഒബാമയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്. 127.9 മില്ല്യണ്‍ ആളുകളാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ഒബാമയെ പിന്തുടരുന്നത്.

അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജോ ബൈഡന് ട്വിറ്ററില്‍ 23.3 മില്ല്യണ്‍ ഫോളോവേഴ്‌സാണ് ഉള്ളത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് 24.2 മില്ല്യണ്‍ ഫോളോവേഴ്‌സും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിന് 21.2 മില്ല്യണ്‍ ഫോളോവേഴ്‌സുമാണ് ഉള്ളത്.

ട്രംപ് അനുകൂലികളുടെ കാപ്പിറ്റോള്‍ ആക്രമത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ അക്കൌണ്ട് ട്വിറ്റര്‍ പൂട്ടിയത്. അക്രമത്തിന് ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റുകളുടെ പേരിലാണ് നടപടി. ട്വിറ്ററിനു പുറമെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും ട്രംപിന്റെ അക്കൗണ്ടിന് താഴ് വീണിരുന്നു.

Content Highlight: PM Modi now most followed active politician on Twitter