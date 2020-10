ദര്‍ഭംഗ (ബിഹാര്‍): ബിഹാറിലെ കര്‍ഷകരുടെയോ തൊഴിലാളികളുടെയോ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുടെയോ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളില്‍ സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. തൊഴിലില്ലായ്മ അടക്കമുള്ളവയെപ്പറ്റി ഇവര്‍ സംസാരിക്കുന്നില്ല. തേജസ്വിയുടെ കുടുംബത്തെപ്പറ്റിയാണ് നിതീഷ് സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ കുടുംബത്തെപ്പറ്റിയും. തന്റെയോ നിതീഷിന്റെയോ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല നടക്കുന്നതെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭാവി നിര്‍ണയിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ജനങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയോ നിതീഷ് കുമാറോ പറയുന്നില്ല. നിതീഷ് കുമാര്‍ 15 വര്‍ഷവും മോദി ആറ് വര്‍ഷവും ഭരിച്ചിട്ട് ജനങ്ങള്‍ക്ക് എന്താണ് ലഭിച്ചത് ?

ബിഹാറിലെ യുവാക്കള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ ലഭിക്കുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ മോദി ഇല്ലാതാക്കിയതിനാല്‍ രാജ്യത്ത് എവിടെയും അവര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ല. നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പാക്കിയ സമയത്ത് ജനങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘനേരം ക്യൂ നിന്ന് വലഞ്ഞു. എന്നാല്‍ കള്ളപ്പണം കണ്ടെത്താനായോ? ഇല്ല. ഏതാനും വന്‍ വ്യവസായികള്‍ക്ക് മാത്രം നോട്ട് നിരോധനംമൂലം നേട്ടമുണ്ടായി.

മുന്നൊരുക്കം ഇല്ലാതെയാണ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നാട്ടിലെത്താന്‍ ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായി ദീര്‍ഘദൂരം നടക്കേണ്ടിവന്നു. കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ വിശപ്പുമൂലവും കുഴഞ്ഞുവീണും നിരവധി മരണങ്ങളുണ്ടായി. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ അവരെ സഹായിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുരൂപ പോലും നല്‍കിയില്ല. പകരം സുഹൃത്തുക്കളായ വ്യവസായികള്‍ക്ക് നികുതി ഇളവ് നല്‍കി. രാജ്യത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം. അക്കാര്യം കണക്കിലെടുത്തുവേണം ബിഹാറിലെ ജനങ്ങള്‍ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

