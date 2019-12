ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ പിന്തുണച്ച് കൊണ്ടുള്ള സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ക്യാമ്പയിന്‌ തുടക്കം കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ത്യ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു(India Supports CAA) എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലാണ് ക്യാമ്പയിന്‍.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി അഭയാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പൗരത്വം നല്‍കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും അല്ലാതെ ആരുടെയും പൗരത്വം എടുത്തുകളയുന്നതിനുള്ളതല്ലെന്നുമുള്ള സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പയിനിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഇതുസംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ക്കും, ഗ്രാഫിക്‌സിനും, വീഡിയോയ്ക്കുമായി നമോ ആപ്പിലെ ലോണ്ടീര്‍ മൊഡ്യൂളിലെ വോയ്‌സ് സെക്ഷനില്‍ ഹാഷ്ടാഗ് തിരയുക എന്ന നിര്‍ദേശത്തോടെയാണ് മോദി ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറുകയാണ്. രാംലീല മൈതാനിയില്‍ നടന്ന റാലിയില്‍ സിഎഎ, എന്‍ആര്‍സി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വ്യക്തത വരുത്തിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്ക അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി രാജ്യവ്യാപകമായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയും അല്ലാതെയും ബിജെപി ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടികള്‍ നടത്തിയിരുന്നു.

