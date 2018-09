ന്യൂഡല്‍ഹി: ശുചീകരണ ദൗത്യത്തില്‍ ജനങ്ങളെ കൂടുതല്‍ സജീവമാക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സ്വച്ഛത ഹി സേവ പദ്ധതി (ശുചിത്വമാണ് സേവനം) പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നടന്‍ അമിതാഭ് ബച്ചന്‍, വ്യവസായി രത്തന്‍ ടാറ്റ എന്നിവരും പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം മോദി ആപ്പിലൂടെ തത്സമയം പൊതുജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ചു. വൃത്തിയുള്ള ഇന്ത്യക്കായി എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇന്നു മുതല്‍ ഗാന്ധി ജയന്തി വരെയുള്ള 15 ദിവസം നീണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന 'സ്വച്ഛത ഹി സേവ' പദ്ധതി വിജയത്തിലെത്തിക്കണമെന്നും മഹാത്മാ ഗാന്ധി സ്വപ്നം കണ്ട സ്വച്ഛ ഭാരതം സാധ്യമാക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ വേണമെന്നും മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

പദ്ധതിയില്‍ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തവും ശക്തിയും വിശാലമായതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം പഹര്‍ഗഞ്ചിലെ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കര്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളില്‍ നടന്ന ശുചിത്വ പരിപാടിയില്‍ മോദി പങ്കാളിയായി.

സ്വച്ഛത ഹി സേവ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ള 2000 ത്തോളം പേര്‍ക്ക് ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളിയാവാന്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്.

